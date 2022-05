Com acerto de Vanda Milani e Petecão, chapas majoritárias estão quase todas definidas no Acre

Martelo batido

Na tarde desta quarta-feira (11) o senador e pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão (PSD), anunciou o que já era esperado: a deputada federal Vanda Milani (Pros) será sua pré-candidata ao Senado.

Anúncio

O anúncio foi feito pelas redes sociais do senador. “Passei uma boa parte da manhã em uma agradável conversa com a deputada federal Vanda Milani. Tenho a dizer que o martelo está batido. A competente deputada Vanda será a nossa pré-candidata ao Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que Vanda será uma importante parlamentar no Senado para o Estado do Acre nos próximos anos”, escreveu Petecão.

Cenário

Com o acerto de Petecão com Vanda Milani, o cenário eleitoral do Acre vai se definindo. As dobradinhas entre governador e senador das chapas mais competitivas já estão quase todas montadas. No MDB, martelo batido para que Mara Rocha dispute o Governo e Jéssica Sales o Senado. Entre os partidos de centro-esquerda, há uma tendência muito forte de uma chapa Jenilson Leite (PSB)/Jorge Viana (PT). Só na chapa governista que a situação ainda segue indefinida.

Senador de Gladson

Enquanto as outras chapas vão batendo o martelo sobre o candidato ao Senado, a chapa do governador Gladson Cameli continua indefinida. Se antes o governador tinha cinco pré-candidatos ao Senado querendo seu apoio, agora restam três: Márcia Bittar (PL), Alan Rick (UB) e Mailza Gomes (PP).

Brasileia na Aleac

Um nome que tem chamado a atenção na região do Alto Acre é o de Tadeu Hassem (Republicanos). Irmão da prefeita de Brasileia Fernanda Hassem (PT), Tadeu é a principal aposta da chefe do Executivo municipal para representar a cidade na Aleac.

Caladinho

Se engana quem acha que Tadeu Hassem tá parado. Caladinho, ele tem feito suas visitas e está andando bastante por Brasileia, pelo Alto Acre e por todo o Acre.

Experiência

Acostumado a atuar no bastidores, hoje Hassem aplica para si toda a experiência política e eleitoral que vivenciou ao longo dos últimos anos. O caminho das pedras ele já conhece.

Dobradinha

A pré-candidatura de Tadeu Hassem para deputado estadual vai ter como principal parceira a pré-candidatura de Israel Milani (Republicanos) para deputado federal. Onde Tadeu vai leva o nome de Israel Milani, e onde Israel vai, leva o nome de Tadeu.

PDT

Depois que uma declaração do atual presidente estadual do PDT, o delegado Emylson Farias, de que o partido tem dialogado com diversas siglas visando as eleições desse ano, ganhou repercussão, os deputados pedetistas trataram logo de desfazer o mal entendido.

Base

Na sessão de hoje da Aleac, o deputado estadual Luís Tchê, ex-presidente do partido, usou a tribuna da Casa para dizer que o seu partido permanece na base e vai apoiar o governador Gladson Cameli para a reeleição. Pedro Longo, outro deputado pedetista e líder do Governo na Aleac, reforçou a fala de Tchê e disse que o partido é base e permanecerá assim.