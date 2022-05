Eduardo Velloso já tem data confirmada para tomar posse no Senado

O médico acreano Eduardo Velloso, suplente do senador Marcio Bittar, toma posse do cargo que será deixado temporariariamente pelo relator do orçamento no próximo dia 31 de maio, por 120 dias.

O anúncio foi dado nesta quinta-feira (19) pelo especialista em saúde. A solenidade está marcada para às 10h, no plenário do Senado Federal.

Bittar informou seu afastamento no último dia 20 de abril, em entrevista concedida à imprensa.

Os motivos que levaram o político a tomar a decisão têm a ver com questões pessoais. Além disso, disse que deve se dedicar à campanha da sua esposa, Marcia Bittar, que luta pela única vaga disponível para o Acre no Senado Federal, nessas Eleições.

Eduardo já participa de algumas agendas desde que Bittar anunciou o afastamento. Inclusive, já sentou com lideranças do governo para tratar da destinação de emendas ao Estado.