Com leilão do Pré-Sal, Acre deve receber quase R$ 50 milhões do Governo Federal

Com o valor relativo à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão do Pré-Sal, que rendeu bônus de R$11,1 bilhões, o Governo Federal vai repassar R$7,7 bilhões para estados e municípios em duas datas diferentes, ainda no mês de maio. O Acre deve receber R$48.551.799,30.

O leilão, realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), para exploração de petróleo e gás natural, rendeu bônus de assinatura total de R$11,1 bilhões e os investimentos previstos são de, aproximadamente, R$204 bilhões. O valor que será distribuído aos estados, o Distrito Federal e municípios é de R$ 7.676.200.000,00, nos dias 20 e 24 de maio, pelo Banco do Brasil.

No primeiro pagamento, o Acre recebe R$47.186.199,30 e no segundo pagamento, o valor de R$1.365.600,00. O Acre está entre os estados com menor repasse total, ficando em quarto lugar, atrás de Amapá, que recebe R$46.637.553,80, Roraima com R$37.496.481,32 e Distrito Federal com R$21.947.389,10.

Os estados que recebem maior repasse total são São Paulo, que recebe R$563.716.035,80, Mato Grosso com R$564.576.395,89 e Minas Gerais com R$568.393.374,52.

Segundo a página oficial do Governo Federal, esse foi o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo. Cabe destacar que o maior leilão do mundo também foi realizado durante a atual gestão, em 2019 (campos de Búzios e Itapu). Com os dois leilões, o Governo Federal repassou, de forma inédita e voluntária, cerca de R$ 20 bilhões a estados e municípios.