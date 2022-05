Com montante de quase R$ 130 milhões, valor autorizado dos precatórios 2022 bate recorde

O pagamento de R$ 129.105.840,95 de precatórios, no primeiro quadrimestre de 2022, foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Secretaria de Precatórios (Sepre). Os pagamentos ocorrem por ordem cronológica (ordem de entrada na fila única dos entes públicos devedores), acordos diretos e preferenciais (idosos, portadores de doenças graves e portadores de deficiência).

O montante autorizado no 1º quadrimestre representa um recorde expressivo dos pagamentos de precatórios, comparados aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, quando foram autorizados pagamentos que, somados, alcançaram o montante de R$ 70.421.491,32. O resultado deste ano é aproximadamente 356,40% superior ao registrado no 1º quadrimestre do ano anterior.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, atribui às novas rotinas de pagamento como sendo o diferencial: “Neste 1º quadrimestre houve um esforço concentrado de toda a equipe da Sepre para dar mais agilidade às liberações. Outro ponto importante é a agilidade das manifestações em relação aos cálculos dos procuradores dos entes públicos e dos advogados dos credores”, ressaltou a desembargadora-presidente.

Sobre os novos pagamentos, a juíza-auxiliar da Presidência destacou: “além dos pagamentos já realizados, continua em processamento (atualização de cálculos, manifestações dos credores) e devem ser pagos nos próximos meses novos precatórios, permitindo assim avançarmos nas listas únicas dos entes públicos devedores do nosso Estado”.

O que é precatório

Precatório é uma requisição de pagamento de determinado valor em benefício de um credor (pessoa física ou jurídica), que se faz a um ente público (União, Estado, Município, autarquias e fundações) em razão de uma condenação judicial definitiva (transitada em julgado).