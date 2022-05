Com quase 4 mil votos, Guida Aquino é reeleita reitora da Ufac e faz agradecimento

Na noite desta quarta-feira (18), a professora Guida Aquino, reeleita reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), em um story no Instagram, agradeceu à comunidade acadêmica pelos votos de confiança depositados na chapa composta por ela e pelo professor Josimar Ferreira, reeleitos para o quadriênio 2022-2026.

Nas redes sociais, o ex-reitor Minoru Kinpara publicou uma foto ao lado de Guida e Josimar e parabenizou os professores. “A Ufac vai continuar melhorando. Contem com meu apoio!”, disse ele na publicação.

Eleição

A Ufac realizou a primeira eleição virtual nesta quarta-feira (18), que reelegeu os professores Guida Aquino e Josimar Ferreira, como reitora e vice-reitor para o quadriênio 2022-2026. A votação aconteceu até às 21h, no Portal de Eleições da Ufac, por meio do sistema Helios Voting, com autoria aberta ao público.

A professora Guida Aquino recebeu 565 votos de professores, 477 de técnicos e 2476 votos de alunos para reeleição como reitora e o professor Josimar Ferreira recebeu 569 votos de professores, 472 de técnicos e 2442 votos de alunos para reeleição como vice-reitor. O número de votos está disponível pelo link do Sistema de Eleições – Ufac: https://sistemas.ufac.br/eleicao/.