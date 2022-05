“Contamos com Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos”, diz Bolsonaro em encontro com bilionário

O bilionário Elon Musk chegou ao Brasil na manhã de hoje (20) e participou de um evento sobre conectividade e proteção da Amazônia no qual foi anunciado o lançamento da rede Starlink para conectar 19 mil escolas brasileiras em áreas rurais e monitorar a preservação da floresta.

“A questão da Amazônia para nós é muito importante. Nós pretendemos e precisamos, e contamos com Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos no Brasil e no mundo. [Precisamos] mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causam para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região”, disse Bolsonaro.

O fundador da Tesla falou a repórteres ao lado do presidente Jair Bolsonaro e foi condecorado com a medalha de Ordem do Mérito da Defesa, que premia “personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestarem serviços relevantes às Forças Armadas”, segundo a pasta.

“Super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia”, escreveu Musk no Twitter na manhã de hoje.

A Starlink é um projeto da SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário, que usa satélites para oferecer internet. Em 15 de maio, o aplicativo Starlink se tornou o mais baixado na Ucrânia, onde os serviços de telecomunicações têm sofrido interrupções por causa do conflito com a Rússia.

O encontro aconteceu no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

“A vinda dele é um marco para todos nós brasileiros, sinal que ele acredita no Brasil e quer uma parceria”, afirmou o presidente em entrevista coletiva. Bolsonaro disse ainda que “interessa, e muito, a nós, a parceria” com Musk.

Musk já havia se reunido com Fábio Faria, ministro das Comunicações, em novembro, nos EUA. Os dois discutiram o uso da tecnologia da SpaceX para levar internet a escolas de áreas rurais e para ajudar a combater o desmatamento da Amazônia.

O encontro contou com a participação dos empresários e bilionários brasileiros Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan (1521ª posição no ranking mundial de bilionários da Forbes), Rubens Menin, presidente da MRV, do Banco Inter e da CNN Brasil (2351ª posição), Carlos Sanchez, presidente do conglomerado farmacêutico NC (1968ª posição) e André Esteves, CEO do BTG Pactual (416ª posição).

Estiveram presentes ainda o colunista da Forbes e presidente do conselho do Grupo Guararapes, Flavio Rocha, Ricardo Faria, presidente do conselho da Granja Faria, e José Auriemo Neto, presidente do conselho da JHSF.

Também participaram do evento executivos que comandam as principais companhias de telecomunicações do Brasil: Rodrigo Abreu, presidente da Oi, José Félix, presidente da Claro, Pietro Labriola, CEO da Telecom Italia (à qual pertence a Tim), e Alberto Griselli, que substituiu Labriola no comando da Tim no fim de janeiro. O empresário Alberto Leite, que construiu carreira no setor de telecomunicações brasileiro, também compareceu.

A compra do Twitter por Musk também entrou em pauta após Bolsonaro afirmar que a iniciativa trouxe esperança na busca pela liberdade. “O exemplo que nos deu há poucos dias, ao anunciar a compra do Twitter, para nós foi como um sopro de esperança”, disse.

Em uma entrevista ao final do evento, já sem Musk ao lado, Bolsonaro explicou que não conversou com o empresário sobre o assunto, mas elogiou a iniciativa de adquirir a rede social, que é amplamente usada pelo presidente. (Com Reuters)