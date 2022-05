Coronel Carlos Batista: o ex-comandante do Corpo de Bombeiros que quer ser deputado estadual

Recém aposentado da carreira militar, para a qual dedicou mais da metade de sua vida, o coronel Carlos Batista, ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, foi o entrevistado desta semana do ContilNet. Batista é xapuriense e entrou para a corporação no início da década de 1990, de lá para cá vivenciou na pele o juramento de defender outras vidas a qualquer custo, inclusive se esse custo for a sua própria vida.

Batista foi protagonista em dois momentos marcantes do Corpo de Bombeiros do Acre: o incêndio da Assembleia Legislativa do Acre, em 1992, quando tinha apenas 1 ano como soldado, e a cheia do Madeira, em 2014, quando o Acre ficou isolado do restante do país. No dia 1 de abril, o coronel aposentou-se e não foi para descansar, ele encara um novo desafio: a disputa eleitoral.

CHEIA HISTÓRICA DO MADEIRA

Há oito anos o Acre enfrentava a cheia do Rio Madeira que isolou o estado do resto do país. Na época, sem a ponte recém inaugurada, os acreanos vivenciaram racionamento de alimentos, desabastecimento de gás de cozinha e, com a escassez de combustíveis, filas quilométricas de veículos nos postos. O então governador, Tião Viana, precisou importar alimentos e insumos do país vizinho, Peru.

O coronel Batista, que na época coordenou a operação que durou mais de 50 dias, relembrou as ações dos bravos bombeiros na missão, as dificuldades, vidas salvas, medos e incertezas que a situação os colocou.

INCÊNDIO ALEAC

Outro assunto relembrado pelo coronel, foi uma das missões mais marcante de sua vida e da história da corporação: o incêndio da Assembleia Legislativa, em 1992, onde atuou como soldado juntamente com o Cabo Almeida na época, onde agiram como verdadeiros heróis salvando 3 pessoas das chamas daquele dantesco incêndio. Batista recebeu, na época, a medalha Estrela do Acre pelo ato de bravura.

Agora aposentando da corporação onde atuou por mais de 30 anos de sua vida, Batista encara um novo desafio: é pré-candidato a deputado estadual. Sobre essa nova missão, o ex-comandante acredita que sua experiência como gestor vai ajudar a prestar um serviço relevante dentro da Assembleia Legislativa.

Confira a entrevista completa:

