Criminosos invadem posto de combustível e roubam cofre em Rio Branco

Funcionários de um posto de combustíveis tiveram uma madrugada de terror, quando quatro criminosos fortemente aramados invadiram o estabelecimento comercial e fizeram os frentista e um zelador de reféns na madrugada desta segunda-feira (23). O fato aconteceu no Auto Posto de Gasolina Canindé, na Rodovia AC-40, em frente ao Parque Chico Mendes, na entrada do Ramal Bom Jesus, na Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os quatro bandidos estavam encapuzados e renderam os dois frentistas e o zelador e colocaram as vítimas na parte de trás do postos, todos amarradas com presilhas de plástico, e em seguida, roubaram também os celulares dos reféns.

Após todos serem contidos, o alvo principal dos ladrões era um cofre que fica dentro da administração do posto. De posse de muitas ferramentas, inclusive de makita para corte, conseguiram desprender o cofre da parede e levaram o objeto para um veículo que estava estacionado aguardando a ação criminosa. Em seguida, os bandidos fugiram do local.

Minutos depois, os funcionários conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, colheu as características dos assaltantes e as imagens do posto de combustível e fizeram ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia criminal e o caso passará a ser investigado pela Polícia Civil.