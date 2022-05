Daniel Zen convoca audiência pública para debater feminicídio do Acre: “Dados alarmantes”

Com dados sobre a violência e assassinato de mulheres no Acre, o deputado estadual Daniel Zen (PT), convocou em seu discurso nesta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Acre, uma audiência pública para debater o tema. “A violência contra a mulher tem atingido índices alarmantes. É o estado que apresenta, proporcionalmente, maior índices de feminicídio em todo o país”, disse.

O deputado destacou o fato de que das 24 cadeiras da Aleac, apenas 3 são ocupadas por mulheres.

“É um absurdo que menos de um terço de um m parlamento seja ocupado por mulheres”, disse.