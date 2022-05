Desempenho entre meninas e meninos em Matemática se equiparou, aponta Unesco

Caiu a diferença entre o desempenho de meninas e meninos em Matemática matriculados na educação básica. Mesmo em países mais pobres e, em alguns locais, as meninas superaram os meninos nesta área, segundo relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), divulgado esta semana.

O relatório analisou as diferenças de gênero em 120 países, incluindo o Brasil, nos últimos 20 anos. O documento de gênero anual da Unesco analisou dados do ensino fundamental e médio , tanto de desempenho, quanto de permanência na escola.

Para a Unesco, o combate às desigualdades de gênero deve ser feito considerando os diversos dados disponíveis e envolvendo diversos atores sociais, como políticos, pais, comunidades, empresas e líderes religiosos. “A reforma da igualdade de gênero na educação não pode ser feita apenas pelo governo sozinho, ela requer a atenção de todos os atores”, destaca a organização.

Dados do relatório indicam que os meninos têm um desempenho melhor do que as meninas em Matemática nos primeiros anos do ensino fundamental, mas essa desaparece ao longo do percurso escolar.

“Nos últimos 20 anos, avanços gigantescos foram feitos na educação de meninas e mulheres. Hoje, praticamente tanto meninas quanto meninos podem ter acesso à aprendizagem e completar os estudos – a diferença entre os gêneros é agora inferior a 1%”, afirmou, no relatório, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

*Com informações da Agência Brasil