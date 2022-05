Dois morrem e sete ficam em estado grave em pouso de aeronave

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave estava transportando paraquedistas e, no momento do pouso, 12 pessoas estavam a bordo. A causa do acidente é desconhecida. Testemunhas disseram que a aeronave teve uma pane elétrica.

A prefeitura informou que o piloto conseguiu fazer um pouso de emergência e todas as vítimas foram socorridas ainda com vida e levadas ao hospital da cidade. O Hospital Municipal São Luiz informou que sete pessoas foram atendidas em estado grave.