Ecoprint: no Acre, pesquisadora faz estudo sobre impressão em tecido com folhas e galhos

Após um estudo sobre tingimento natural durante a graduação de Artes Cênicas – Teatro, a pesquisadora Vanessa Sousa iniciou uma pesquisa sobre impressão botânica, também chamada de ecoprint. A possibilidade de fazer estampa de uma forma natural e sustentável chamou a atenção da pesquisadora para tornar acessível e gratuito as orientações para o uso da técnica.

“A ideia surgiu depois que eu fiz uma pesquisa de tingimento natural e depois dessa pesquisa, eu comecei a pensar nessa possibilidade e fui procurando, pesquisando mas não tem material acessível no nosso idioma, é muito escasso. O material disponível é muito restrito e caro. O objetivo da pesquisa é tornar acessível para quem tem interesse”, conta Vanessa.

Com a necessidade de desenvolver um material acessível e gratuito para pessoas que buscam trabalhar com confecção de bolsas, blusas, artes visuais, moda e até mesmo o figurino do teatro, Vanessa iniciou a pesquisa para o uso da técnica com raízes, flores, galhos, cipós e cascas de árvores.

Os resultados devem estar disponíveis a partir de 10 de maio na Biblioteca da Usina de Arte João Donato, em dois livros, sendo um caderno com os procedimentos, com passo a passo e também uma revista com as amostras.

A pesquisa foi financiada pela segunda fase da lei Aldir Blanc, pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), por isso, é uma pesquisa recente, com quatro meses. “A gente finalizou a pesquisa e agora está somente no processo de fabricação o caderno de procedimentos e a revista e estará disponível a partir do dia 10 de maio, qualquer pessoa que tenha interesse pode ir lá e acessar os resultados”, explica a pesquisadora.