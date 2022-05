Elon Musk anuncia que compra do Twitter está suspensa temporariamente

“O acordo do Twitter foi temporariamente suspenso, por detalhes pendentes sobre o cálculo de que contas falsas/spam representam, de fato, menos de 5% dos usuários”, disse o proprietário da Tesla, na própria rede social.

Ao fazer a observação, Musk compartilhou uma reportagem da Reuters sobre a estimativa feita pelo Twitter. A divulgação, segundo a matéria publicada, veio alguns dias antes da compra da rede social por Elon Musk.

Depois da mensagem, as ações do Twitter caíram 17,9% nas negociações pré-mercado da bolsa dos Estados Unidos.

No dia 14 de abril, Musk, que é dono da Tesla e da SpaceX, fez oferta para comprar todo o restante das ações do Twitter por US$ 44 bilhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 197 bilhões. Na data, ele já havia comprado 10% das ações.

Quando o empresário comprou as ações, o preço das cotações da empresa subiu de US$ 39,31, em 1º de abril, para US$ 51,35.

Quem é Elon Musk

O sul-africano é o primeiro colocado na lista das pessoas mais ricas do planeta, criada pela Forbes, a maior publicação de economia e negócios do mundo. De acordo com o ranking, Elon Musk acumula patrimônio estimado em US$ 219 bilhões — aproximadamente R$ 1 trilhão.

Segundo a Forbes, o primeiro empreendimento da vida de Musk foi criado em 1983, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O sul-africano criou um jogo eletrônico chamado Blastar. O game foi vendido por US$ 500, cerca de R$ 2,4 mil, para a revista PC and Office Technology.

Aos 17 anos de idade, Musk saiu da África do Sul e foi para o Canadá. Estudou por dois anos na Queen’s University, em Ontário, e depois foi transferido para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se tornou bacharel em física e economia.

Depois, foi aceito em um doutorado em física aplicada e ciências dos materiais na Universidade de Stanford, na Califórnia. No entanto, deixou a instituição após dois dias, e, aos 24 anos, decidiu lançar sua primeira startup, a Zip2, voltada para o início da internet.