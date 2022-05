Empresária acreana desenvolve mentoria: “Nossa proposta é fazer com que o cliente seja diferenciado”

A empresária acreana Zayra Ayache, proprietária da Ótica Moderna, desenvolveu uma mentoria direcionada para empreendedores, que conta com um kit e uma assessoria completa, com acompanhamento de 9 meses. Na última semana, a empresária esteve em São Paulo, para o DNA Business Woman, onde esteve com diversos empresários do Brasil, representando o Acre.

“A mentoria surgiu porque eu me conectei com pessoas incríveis, com uma galera de São Paulo, fazendo cursos preparatórios e motivacionais. Estou desde 2019 nesse processo de crescimento profissional. Esse time começou a evoluir e aumentar o nosso movimento”, conta Zayra.

Segundo a empresária e criadora da Zaray Mentory, a mentoria foi criada ao enxergar a carência que as pessoas têm. “Uma das minhas maiores preocupações é com o outro, eu sou muito ‘mãezona’. Meu coração não está embaixo da sola do sapato, ele está onde tem que estar: no meu peito. Eu não acredito que o coração de uma empresa tenha que ficar na sola do sapato e sempre paguei um preço muito alto por acreditar nisso e a mentoria surgiu porque eu atendo meus clientes com todo amor”, conta.

Com aulas 100% online, a mentoria, que inclui como atender o cliente e um acompanhamento pessoal da empresária durante 9 meses, promete um retorno financeiro acima de R$5 mil reais. Atualmente, o investimento da mentoria e do kit custa R$15 mil reais e pode ser adquirido pela plataforma People Like, na loja sob este link.

Na última semana, Zayra Ayache esteve em São Paulo participando do DNA Business Woman, um evento sobre empreendedorismo feminino, com diversos empreendedores do Brasil. “Minhas amigas me levaram para o evento e me incentivaram. Uma delas, a Janete, se tornou minha sócia. Foi muito importante o evento, lá estavam os grandes players do país e eu estava representando o Acre, recebendo muitos feedbacks positivos”, conta.

Além disso, Zayra conta que recentemente fechou uma parceria que deve trazer e acompanhar peças indígenas, já que a logomarca traz desenhos indígenas que representam o renascimento. “A marca Zaray renasceu junto comigo, quando tive alta da Covid-19 em 2020 e percebi que agora eu tinha um novo propósito. Agora eu fiz uma parceria com essa amiga e vamos trazer novidades. A PVT também foi um grande ‘boom’ e também renasceu depois da pandemia, comemorando 10 anos. Nossa parceria foi muito boa”, explica.