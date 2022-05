Equipe Samsung faz visita de cortesia a Fieac acompanhada do prefeito Tião Bocalom

Durante a reunião, nesta sexta-feira, 6, foram discutidas futuras parcerias entre a empresa e a Fieac.

O presidente da Fieac, Adriano Ribeiro agradeceu, em primeiro lugar, ao prefeito Tião Bocalom por ter aberto essa porta já que a Samsung é uma empresa de tecnologia de alta performance.

“O Senai se identifica muito com essa área de tecnologia, a visita do vice-presidente da Samsung mundial mr. Hun nos engrandece muito e abriu aqui uma condição de começarmos a conversar para, quem sabe muito brevemente, a gente faça uma equipe mais robusta, para conversar com nossa equipe aqui porque tudo que a gente quer é avançar”, disse Adriano.

“Uma pena uma visita tão rápida, mas valorosa, muito relevante a conversa que tivemos aqui com o presidente Adriano, o vice-presidente João Paulo, mas uma vez o prefeito Bocalom, sem dúvida temos expectativas muito boas para o futuro”, enfatizou o gerente comercial de relações governamentais da Samsung SDS, Cleiton Pacheco.

A Samsung que já possui parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo, agora poderá contribuir também com a Federação local.

Para o prefeito, fazer o encontro da Fieac com a comitiva da Samsungomo é fundamental para o desenvolvimento do Acre.

“Nos precisamos de novas tecnologias, precisamos avançar nessa área, o Acre precisa muito disso, assim como já estamos fazendo isso na Prefeitura de Rio Branco com a compra dos tablets. Não tenho dúvida nenhuma que aqui a Federação também tem essa intenção de procurar soluções de última geração para ajudar aqui na gestão”, salientou o prefeito.

Também participaram da reunião, o Primeiro vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis Pereira e o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José.