Escritora acreana lança livro em Fortaleza; saiba mais detalhes na coluna da Kelly Kley

VIDA SAUDÁVEL

Chegou a Rio Branco a Saudável Fit para os rio-branquenses terem uma vida mais saudável comendo bem e pagando pouco!

Você está comendo fora de hora e se alimentando mal? A Saudável Fit ajuda você a ter uma alimentação saudável.

Anota ai cinco motivos para já correr e pedir seu pacote de marmita da Saudável Fit:

Cardápio diversificado

Praticidade

Alimentação equilibrada

Sem conservantes

Entregamos no conforto da sua casa

Contato: 99986-8936 @saudavelti_ac

JORGE COSMÉTICOS

Segunda, 16 a Jorge Cosméticos recebeu o Educador técnico Maxiline Cláudio Vieira, expert em cortes e tratamentos. Na ocasião foram capacitados mais de 100 profissionais Cabeleireiros com as melhores e mais novas tendências.

A previsão é de que em breve o mesmo retorne ao Acre para uma oficina prática!

Nota-se o grande empenho da CEO da Jorge cosméticos Joelma Severo em trazer especializações ao mercado da beleza acriano.

SAMPA

A jornalista Andréa Zilio aproveitando a cidade paulista com amigos. Na foto Zilio em pose descontraída na Avenida Paulista.

VIVA A LIBERDADE

A jornalista e Diretora da TV Rio Branco Liberdade Marques trocou de idade na quinta-feira (12) no sábado recebeu em sua Maison um grupo seleto de amigas.

Na foto a aniversariante com as jornalistas, Nara Karolina, Kelly Kley, Mircléia Matos, Valcilena Oliveira, Vânia Andrade, Ana Paula Batalha e a filha Ana Paula Marques.

PARABÉNS

Essa semana quem trocou de idade foi a querida professora, presidente da Academia Acreana de Letras, Luisa Lessa. A coluna registra e deseja os parabéns!

NIVER

Hoje quem começa um novo ciclo é um dos grandes políticos do Acre, ex vereador, ex deputado estadual e ex prefeito, Vagner Sales. A coluna deseja tudo de melhor em seu novo ciclo, parabéns!

GLAMOUR

No glamour dessa semana a jornalista Mircléia Matos arrasando em closes de divulgação para uma loja que é só luxo e riqueza.

GLAMOUR

Também no glamour a querida maquiadora, Aracy Brandão nesse belo registro.

LANÇAMENTO

A escritora Edir Marques, lançou seu livro “ Que será? Será? Da dúvida a esperança na cura do câncer” em Fortaleza no dia 12 deste mês. O lançamento teve a presença de escritores, formadores de opinião, e veteranos talentos da Literatura. O Evento teve organização da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB) coordenação do Ceará com apoio da AJEB/ACRE.

MISSA

Aconteceu na noite de ontem, 17, a missa de 30 anos sem o governador Edmundo Pinto na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Várias autoridades fizeram – se presentes, amigos da família e simpatizantes. A deputada Antonia Sales participou da missa e levou todo seu carinho a família. Na foto com o ex vereador e filho de Edmundo Pinto, Rodrigo Pinto.

MUSE

Anote o nome, Muse é o Espaço de Beleza que vem com um novo conceito para felicidade da mulherada rio – branquense. Aguardem!

PLANO B

Anota ai a agenda da semana do Plano B para você aproveitar o melhor da noite em Rio Branco.