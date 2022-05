Estados Unidos: Família encontra jacaré de 3 metros em piscina

Um jacaré gigante nos Estados Unidos teve um início de verão antecipado – pulando na piscina de uma família.

Uma família em Deep Creek, na Flórida, foi acordada por alguns “ruídos altos” nas primeiras horas da manhã da última segunda-feira (16), de acordo com uma publicação no Facebook do Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte.

Quando eles foram investigar, descobriram o “convidado” inesperado: um enorme jacaré, com peso de 250 kg e cerca de 3 metros de comprimento.

“Ele rasgou a tela para chegar à água fresca e agradável”, disse o escritório do xerife.

O sargento Brad Stender disse à CNN que esses encontros com jacarés não são incomuns, especialmente durante a época de acasalamento dos jacarés na primavera e no verão – embora esse jacaré se destaque por seu tamanho.

“Esta ‘coisa’ era apenas monstruosa, gigantesca”, disse Stender.

Os policiais que estavam no local chamaram um especialista. Com a ajuda de três policiais, o caçador usou um laço para puxar o jacaré para fora da piscina e, em seguida, fechou a boca com fita adesiva para poder ser transportado com segurança.

O caçador já estava com outro jacaré de 3 metros em seu caminhão esperando para ser transferido para um ambiente mais seguro, então ele teve que colocar o réptil encontrado na piscina em seu trailer.

Stender disse à CNN que esta foi apenas uma das várias chamadas sobre jacaré que ele atendeu esta semana. “Eu me alistei para combater o crime, aqui estou eu lutando contra ‘dinossauros’”, disse o policial.

Os dois jacarés foram transferidos com segurança para a cidade vizinha de Muse, que é “mais propícia” para os jacarés, disse Stender.

Ele aconselhou as pessoas a “manterem distância” se encontrarem um desses animais.

“Eles não vão atacá-lo se você não for até eles. Na maioria das vezes eles seguem seu caminho.”

Durante a época de acasalamento dos jacarés, observou Stender, os animais se tornam mais ativos, andando em busca de parceiros. Isso leva a uma maior probabilidade de encontros de humanos e jacarés, com as criaturas aparecendo em piscinas, sob veículos e perto de casas.