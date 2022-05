Estratégia de Ícaro de inocentar Alan descarta racha para reduzir pena, defende promotor

“O que vemos são defesas trabalhando juntas. A defesa do Ícaro defendendo Alan, tirando ele de cena, favorecendo o Ícaro”. A afirmação é do promotor do Ministério Público do Acre, Efraim Mendonza, durante julgamento de Alan Araújo e Ícaro José Pinto, acusados pela morte de Jonhliane.

Segundo ele, ao confessar o crime, Ícaro o fez para diminuir a própria pena, já que como era comprovadamente o condutor da BWM que colidiu contra Jonhliane e a matou, ele não pode se dizer inocente.

“Quando confesso dessa forma que ele fez, me saio em uma boa posição, pois estou retirando outro, dizendo que nada ele tem a ver com isso. Essa confissão, ao tirar Alan do problema, favorece a pessoa que está confessando pois ele não tem como negar, pois o carro dirigido por ele foi o que bateu na vítima. A partir do momento que ele tira o Alan, ele se tira de uma suposta competição”, diz o promotor.