Repórter Alice Ribeiro tem morte encefálica confirmada após acidente

Jornalista de 35 anos estava internada após colisão na BR-381; cinegrafista morreu no local

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, confirmou na noite desta quinta-feira (16) a morte encefálica da repórter Alice Ribeiro, de 35 anos.

A jornalista estava internada desde a última quarta-feira (15), após sofrer um grave acidente na BR-381, na região da Grande BH. O carro em que ela estava colidiu de frente com um caminhão.

O cinegrafista Rodrigo Lapa, que dirigia o veículo, morreu ainda no local do acidente. Ele foi enterrado nesta quinta-feira na capital mineira.

Alice Ribeiro integrava a equipe da Band Minas desde agosto de 2024. Antes disso, teve passagens por emissoras em Brasília e também por uma afiliada da TV Globo na Bahia.

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Além disso, a jornalista era reconhecida pelo trabalho na televisão e pelo carinho com colegas de profissão. Ela deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses.

A emissora lamentou a morte da repórter e informou que está prestando apoio à família.