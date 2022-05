Estudante de Cruzeiro do Sul vai representar o Acre no Projeto Jovem Senador 2022 em Brasília

A estudante da Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker de Cruzeiro do Sul, Ana Beatriz Martins, de 16 anos, foi escolhida para representar o Acre no projeto Jovem Senador em 2022. A adolescente, que está no 2º ano do ensino médio, é orientada pela professora Maria Tânia e, juntas, embarcam para Brasília no final de junho.

Em 2022, o tema da redação foi “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”. O projeto seleciona as melhores redações escritas por alunos de escolas públicas de todo o Brasil.

Os escolhidos devem vivenciar o processo legislativo no senado e as propostas pensadas por eles podem se tornar projetos de lei.

Além da passagem aérea, hospedagem, alimentação e transporte, os jovens escolhidos e professor orientador são premiados com um notebook cada.

Projeto Jovem Senador

Segundo a página oficial do projeto, vinculada ao site do Senado Federal, o trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores da República, numa legislatura com quatro dias de duração.

O trabalho começa com a posse e eleição da Mesa, com presidente, vice e secretários, e termina com a aprovação dos projetos e sua publicação no Diário do Senado Federal. Desde o início do programa, 54 proposições já foram apresentadas ao colegiado, destas 40 foram aceitas e passaram a tramitar como projeto de lei e duas como proposta de emenda à Constituição.