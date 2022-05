“Eu acredito que meu filho foi um milagre”, diz mãe que viu o filho ir quatro vezes para a UTI

Após quase um ano, a empresária Karla Rayssa relembra a luta que passou ao lado do filho, João Pedro, que foi submetido a quatro procedimentos cirúrgicos e internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em virtude de um nó no intestino, que na época tinha 7 anos. Esta semana, a empresária pôde comemorar mais um ano de vida do pequeno e também o Dia das Mães.

A luta de João Pedro para sobreviver teve início em junho de 2021, quando Karla foi buscar o filho na escola e ele apresentou dores na barriga, mas a mãe afirma que pensava ser uma diarreia ou virose. “Eu levei para a Urgil e a barriga dele estava aumentando, ficando cheia de líquido, fizeram um raio-x, mas só via líquido, então chamaram um cirurgião que demorou e decidimos levar para o Pronto Socorro, onde o médico fez outro exame e viu apenas líquido também e decidiu abrir, por não saber ao certo o que era”, conta Karla.

Segundo a mãe, parte do intestino de João Pedro estava necrosando, mas os médicos conseguiram salvar o órgão, retirando apenas uma parte e encaminhando o menino à UTI, apenas por precaução e procedimento pós-cirúrgico. Após alta hospitalar, João Pedro ficou por volta de 45 dias em casa quando voltou a sentir as mesmas dores. Era a vez da segunda cirurgia.

“Nessa segunda vez, as coisas já se complicaram, ele estava anêmico, precisou ser entubado e encaminhado para a UTI do Hospital da Criança. Quando chegou a noite, não me deixaram ficar com ele por causa do estado grave em que ele estava. No dia seguinte, fui ao hospital com o pai dele e a médica cirurgiã conversou e disse que ele poderia não sobreviver”, conta.

De acordo com Karla Rayssa, naquela mesma hora, ela e o pai de João Pedro seguiram para uma igreja e oraram e a mãe do pequeno fez, ainda, um voto com Deus: caso o filho acordasse e sobrevivesse, ela não faria mais ingestão de bebidas alcóolicas. “Eu orei e falei para Deus que não aceitava aquilo, mas eu fiz meu voto com Deus, por volta de 16h. Quando deu 17h, meu filho acordou e começou a lutar para sobreviver”, relembra emocionada.

A partir deste dia, João Pedro começou a se recuperar, mas na mesma semana foi preciso outra intervenção cirúrgica, já que o menino estava com uma infecção e ficou novamente na UTI. Após 19 dias do procedimento, João Pedro se sentiu mal outra vez e foi encaminhado para a quarta cirurgia. “Foram quatro cirurgias e quatro internações, ficamos indo e voltando e cada vez que íamos, eram entre 21 e 30 dias na UTI”, conta a mãe.

De acordo com Karla Rayssa, a causa para o nó no intestino de João Pedro seria uma má formação no órgão, que seria maior que o normal.

Comemorações

Na última quarta-feira (4), os pais de João Pedro realizaram uma festa surpresa, com o tema do super-herói Homem Aranha, para celebrar mais um ano de vida do pequeno e, ainda, comemorar a vitória e a saúde da criança. Na última sexta-feira (6), a escola em que o menino estuda promoveu uma homenagem às mães e para Karla foi muito emocionante.

“Eu fiquei muito emocionada. Parecia impossível que eu teria ele no próximo dia das mães. Deus fez um milagre na vida do meu filho e na minha também. Ano passado minha vida praticamente parou, eu fiquei muito deprimida. Em janeiro desse ano eu comecei a me recuperar, voltei a trabalhar, porque minhas coisas desandaram. Esse ano ele voltou para a escola e eu voltei para o trabalho. Hoje eu faço terapia, para ele que é criança é mais fácil lidar com tudo isso”, disse.