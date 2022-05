Ex-ministro de Ciência e Tecnologia visita Aleac para discutir desenvolvimento do Acre

A convite do deputado estadual Jenilson Leite (PSB), o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina Diniz, durante o Governo Dilma Rousseff, foi recebido na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (3), acompanhado do economista Orlando Sabino, onde foram ouvidos por deputados estaduais.

Campolina ministrou nesta segunda (2), a palestra ‘As mudanças científicas e tecnológicas e as oportunidades de desenvolvimento para a região amazônica e para o Acre’, que é uma etapa dos estudos para execução do projeto Diagnóstico Socioeconômico Acre 60 anos: passado, presente e futuro, que está sendo elaborado e deve ser entregue ainda este ano.

“Estamos elaborando esse estudo apolítico, sem envolvimento partidário, levando em conta o desenvolvimento econômico, ambiental e social, pautas de extrema relevância mundialmente. A região Amazônica e Acre deveriam concentrar esforços na bioeconomia, pois a biodiversidade acreana é uma vantagem. Meu foco aqui é pensar a integração do Acre com o restante do Brasil e seus países de fronteira”, explicou o ex-ministro.

Clerio afirma que a conectividade de internet no Acre é deficitária e é urgente resolver esse entrave. “É fundamental para evolução da saúde, educação e todos os setores”, asseverou.

Outra problemática a ser debatida de forma urgente, no ponto de vista do ex-ministro é “discutir o transporte do Acre, o que pode ser melhorado na ligação com o Brasil e com os países vizinhos”.