Ex-presidente da extinta Teleacre recebe uma das maiores honrarias do Exército

O engenheiro e político Juarez Martinho Quadros do Nascimento, que foi ex-diretor técnico-operacional e ex-presidente da extinta Empresa de Telecomunicações do Acre S/A (Teleacre), recebeu nesta terça-feira (10) uma das maiores honrarias conferidas a militares e civis que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e bom nome do Exército.

A Medalha Exército Brasileiro, criada em 14 de março de 2016, evoca o surgimento da nacionalidade e da identidade brasileira, que nos remete à Batalha dos Guararapes, a rememorar o confronto travado em 18 e 19 de abril de 1648, em Pernambuco.

A solenidade ocorreu no 7º Centro de Telemática de Área (7º CTA), em Brasília, como parte das comemorações relativas ao 25º ano de criação do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).

A imposição da condecoração foi procedida pelo General de Divisão Eduardo Wolski, chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas.

“Muito obrigado ao Exército Brasileiro pela honrosa distinção. Que o Senhor dos Exércitos nos proteja e nos guarde”, disse Juarez em suas redes sociais.