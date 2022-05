Exposição de imagens mostrando experiências de acreanos durante alagações acontece em SP

Uma exposição de imagens vai mostrar as subjetividades vividas por acreanos durante os períodos de alagação. Neste sábado, 21, às 9h, no anfiteatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), acontece a vernissage inaugural da mostra “Dados À Prova D’Água: Memória, ciência e informação”. A expografia conta com registros amadores, relatos sonoros reais e os olhares cuidadosos do fotógrafo Lucas Lourenço e da documentarista Juliana Brombim.

A exposição irá ocorrer em Rio Branco e em São Paulo. Em Rio Branco dois lugares irão receber a mostra, o Anfieatro da Ufac, nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio, e o Memorial dos Autonomistas, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de junho.

As imagens e registros foram capturados durante longo processo de estudo e desenvolvimento das subjetividades encontradas pelo projeto Dados à Prova D’Água, um projeto internacional e interdisciplinar de pesquisa, suas atividades tiveram início no ano de 2019.

A organização da exposição conta com nomes vinculados ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Fundação Getúlio Vargas, Universityof Glasgow e UniversityOf Warwick. No Acre os nomes envolvidos são: Fernando Araújo Vilas Boas, Hannah Lydya Pontes Faria da Silva, Iasmin Castro Maia, Maria Rosilene Nobre da Cunha, Mariana da Silva Andrade e Mariana de Sousa Mendonça.

Sobre o projeto

O Projeto Dados à Prova D´água, ou Waterproofing Data – WPD é um projeto internacional e interdisciplinar de pesquisa, suas atividades tiveram início no ano de 2019.

No Brasil o Projeto é coordenado pela Profa. Dra. Maria Alexandra Cunha (Fundação Getúlio Vargas); na Inglaterra é coordenado pelo Prof. Dr. João Porto de Albuquerque (Universityof Warwick); e na Alemanha pelo Prof. Dr. Alexander Zipf (Heidelberg University), em colaboração com os pesquisadores do Cemaden, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e Ufac.

Dados à Prova D’água trata da governança dos riscos de desastres, dentre eles a inundação (também conhecida como alagação entre os acreanos), enfatizando como os dados sobre estes eventos são produzidos e comunicados. Por exemplo, no caso do Acre, busca-se saber: como as pessoas são informadas sobre o nível do rio? Existe comunicação entre a população que mora em áreas de risco e a Defesa Civil? Em situações de alagações/inundações, que tipo de apoio governamental é oferecido? Pensando também no caso de São Paulo, cidade em que as inundações são causadas pelo excesso de chuva e por problemas na infraestrutura de drenagem da cidade, também quer-se entender: Quais são as medidas de prevenção contra as inundações tomadas pelas pessoas e pelo governo local? Como a população que mora em área de risco se informa sobre a chuva?

Um dos objetivos de Dados à Prova D’água Projeto é engajar pessoas das próprias comunidades afetadas na produção e análise de dados sobre as inundações/alagações por meio de instrumentos de pesquisa coletiva e diversa. O compartilhamento de experiências e memórias guia o estudo, a realização de mapeamentos e aplicação de questionários. Nesse sentido, o Projeto tenta dialogar com as realidades e demandas locais, incluindo a dinâmica de trabalho, as estratégias de mobilização e comunicação.