Fãs fazem fila para comprar ingressos do show de Luíza Sonza no AC e lote promocional esgota em minutos

Os fãs acreanos da cantora Luíza Sonza enfrentaram fila na manhã desta sexta-feira (6), para conseguir comprar a sonhada entrada para a apresentação da cantora marcada para o dia 01 de julho de 2022 no Acre.

A coluna Douglas Richer recebeu as imagens onde várias pessoas aguardavam atendimento para comprar o passaporte na loja Atacadão do Celular na Galeria Rio. A venda de ingresso teve início hoje às 8:30h e às 9:15h já havia esgotado o lote promocional dos espaços fronstage e camarotes. Também já foram vendidos 80% do lote promocional Ala Vip – Open Bar).

Em contato com o site ContilNet, a organização comentou que a expectativa é que 10 mil acreanos marquem presença na apresentação da cantora nos Jogos Uni no estacionamento da UniNorte.

Se você não conseguiu, é melhor se garantir logo seu ingresso. As vendas continuam na loja Atacadão do Celular na Rua Rio de Janeiro, 230 Dom Giocondo, na Galeria Rio e no Centro de Convivência da Ufac.

Veja os valores dos ingressos: