Fernando Zor confirma noivado com Maiara: “Decisão de viver uma vida a dois”

Fernando Zor e Maiara estão noivos! O sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, confirmou a notícia através de seu Twitter e deixou os fãs cheios de felicidade. Afinal, quem acompanha a relação entre o cantor e a irmã de Maraísa, sabe que esse relacionamento já teve muitas idas e vindas. No entanto, parece que agora é pra valer!

“Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois! Que deus nos proteja, minha noivinha, meu amor, minha vida!“, escreveu o sertanejo. Fernando e Maiara, entre muitos términos e reconciliações, estão juntos há cerca de três anos. A relação sempre foi muito exposta, mas na última vez que reataram também decidiram tornar o convívio entre os dois menos público.

De acordo com a coluna de Léo Dias, a vontade de tornar o relacionamento menos exposto partiu de Maiara. Porém, a cantora não fez disso uma obrigação, apenas sentiu que seria o melhor para os dois. E ao que tudo indica, os amigos do casal, que também conversaram com a coluna, acreditam que foi o melhor para o casal.

E parece que deu certo, né? Vale lembrar que os dois já estavam noivos quando terminaram em 2021. No entanto, desde que haviam assumido publicamente que tinham voltado, ainda não havia nenhuma informação sobre o status de relacionamento. No entanto, o casamento ainda não tem data para acontecer.