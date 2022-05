Frente fria chegando? Sipam aponta instabilidade na previsão desta terça e dá detalhes

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a instabilidade volta a aumentar sobre o Acre com a aproximação de uma frente fria no sul da Amazônia.

A previsão para esta terça-feira ainda será de sol forte e calor em todo o estado, mas com mais nebulosidade que nos dias anteriores.

O tempo em todo o Acre deve variar de parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas no período da tarde.

Esta frente fria chega na quarta-feira e trará mais um evento de friagem ao Acre, que provocará queda de temperatura em todas as regiões acreanas somente a partir de quarta-feira.