Friale: Eclipse lunar total pode ser visto em todo Acre neste domingo; saiba horário e mais detalhes

Neste domingo (15), a partir de 20h30 (horário de Rio Branco), acontece um eclipse lunar total, que poderá ser visto em todo Acre a partir das 22h30, a depender das condições meteorológicas.

“Exatamente, às 20h30min (horário de Rio Branco), a sombra circular da Terra começará a ser projetada na superfície da Lua, dando início a mais um eclipse do nosso satélite. Às 22h30min, a Lua estará totalmente encoberta pela sombra do nosso planeta, que a deixará na cor avermelhada, quase preta. Ficará assim até às 23h50min, quando começará, lentamente, a voltar a brilhar nos céus do Acre e do Brasil”, diz Friale.

O fim do eclipse ocorre à 1h50 da madrugada de segunda-feira, quando a Lua já estará fora da sombra da Terra, informa o pesquisador Davi Friale, no site O Tempo Aqui, na última sexta-feira (13).