Gladson Cameli institui Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Acre

No Diário Oficial desta quarta-feira (25), o governador Gladson Cameli publicou decreto que institui o o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Acre – CDE, órgão colegiado de ação consultiva e de assessoramento direto ao Governo do Estado, representativo do poder público estadual e de organizações e instituições da sociedade civil. O Governo já contava com um colegiado parecido, o o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Acre – CEDES, substituído pelo novo decreto.

O conselho contará com 19 representantes do poder público e iniciativa privativa que, juntos, participarão de debates e formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável, com o objetivo de fomentar a geração de emprego e renda.

A sua criação havia sido anunciada por Cameli no último dia 20. “É uma necessidade que o Estado e as federações do setor produtivo estejam alinhados. Eles são os grandes conhecedores da nossa realidade e isso é fundamental para elaborarmos políticas pública que possam contribuir com o nosso desenvolvimento”, disse na época.

O CDE é composto pelos titulares dos seguintes órgãos e entidades:

– Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT;

– Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG;

– Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ;

– Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA;

– Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC;

– Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre – FAEAC;

– Federação do Comércio do Estado do Acre – FECOMÉRCIO;

– Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado

do Acre – FEDERACRE;

– Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre –

ACISA;

-Associação Acreana de Supermercados – ASAS;

-Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre –

SINDUSCON;

-Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do

-Estado do Acre – SETACRE;

-Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul – ACECS

-Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre – ADACRE;

-Banco da Amazônia – BASA;

-Banco do Brasil – BB;

-Caixa Econômica Federal – CEF;

-Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre – FETACRE.