O governador Gladson Cameli reconheceu, em Diário Oficial, a necessidade de necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto e vigilantes de empresa de segurança privada do Estado.

As publicações estão na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Estado.

De acordo com os textos, ambas as leis entram em vigor a partir da data retroativa de 9 de maio de 2022.