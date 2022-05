Governo emite nota e diz que incêndio na Biblioteca da Floresta não afetou acervo

O Governo do Acre emitiu uma nota pública, neste domingo (15), a respeito do princípio de incêndio ocorrido na Biblioteca da Floresta na noite do último sábado (14).

LEIA MAIS: Biblioteca da Floresta tem princípio de incêndio em Rio Branco

Na nota, assinada pelo presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro de Souza Gomes, o Governo afirma que “os danos, de ordem material, resumiram-se à sala de exposições e ao entorno da sala, onde o incidente se iniciou, não afetando os acervos existentes na Biblioteca”.

Leia a nota na íntegra:

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) vem a público informar a respeito do princípio de incêndio ocorrido na Biblioteca da Floresta, na noite de sábado, 14.

– Informa-se que, por volta das 22h, o vigilante responsável pela Biblioteca da Floresta identificou cheiro de fumaça vindo do andar debaixo do prédio.

– Ao se dirigir ao local, o servidor constatou o princípio de incêndio vindo da sala de exposições, afetando o forro e os componentes elétricos daquele local, e se alastrando por todo o espaço.

– Imediatamente, o vigilante acionou o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu à Biblioteca e evitou o avanço do fogo pelo restante do prédio. Os danos, de ordem material, resumiram-se à sala de exposições e ao entorno da sala, onde o incidente se iniciou, não afetando os acervos existentes na Biblioteca.

– A FEM informa que deverá ser solicitada uma perícia técnica para emissão de parecer conclusivo acerca da causa do incêndio. Em análise técnica superficial, acredita se tratar de um incêndio elétrico, mas será aguardado o laudo oficial do Corpo de Bombeiros.

Manoel Pedro de Souza Gomes

Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour