Governo fortalece turismo na Serra do Divisor com entrega de equipamentos

Para dar mais segurança e comodidade aos turistas que vão contemplar as belezas naturais do Parque Nacional da Serra do Divisor, no extremo Oeste do Acre, bem como contribuir com a melhoria da estrutura das pousadas comunitárias locais, o governo do Estado fez a entrega de vários equipamentos nesta segunda-feira, 30, em Mâncio Lima.

Os barqueiros que fazem o transporte de passageiros pelos rios Japiim e Moa receberam 200 novos coletes salva-vidas, item obrigatório durante todo o trajeto entre Mâncio Lima e a comunidade Pé da Serra, onde estão localizadas as três pousadas da região.

Já os proprietários das hospedarias foram contemplados com 36 perneiras (equipamento utilizado em trilhas na floresta para evitar picada de cobra), 26 colchões, 7 beliches e exemplares do Plano de Desenvolvimento Sustentável.

“Com esse benefício, não vamos retirar dinheiro do caixa da pousada e isso nos ajuda bastante”, argumentou Robéria Lima, proprietária da Pousada Canindé.

“O nosso turismo está voltando aos poucos e a entrega desses equipamentos chegou no momento certo”, comentou Andressa Pinheiro, proprietária da Pousada Caminho das Cachoeiras.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet). Ao todo, os investimentos somam R$ 30 mil. Os recursos são provenientes da Fase II do Programa REM Acre, uma parceria entre os governos do Estado, da Alemanha e Reino Unido numa iniciativa voltada para projetos de proteção e conservação das florestas. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.

“O mundo já sabe dessa riqueza que nós temos aqui em Mâncio Lima, a terra mais ocidental do Brasil. A Serra do Divisor é um verdadeiro paraíso e merece receber os investimentos necessários para que os turistas sejam muito bem atendidos”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Com a redução dos casos de covid-19 e flexibilização das regras de acesso ao parque, a Serra do Divisor tem atraído visitantes do Brasil e do exterior. Além de possuir uma das maiores biodiversidades do planeta, o local encanta por suas cachoeiras. Ao apoiar a comunidade, o governo demonstra compromisso com o fortalecimento do turismo ambiental sustentável.

“Todos esses investimentos estão sendo feitos para potencializar e trazer uma nova roupagem ao nosso turismo. Em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, vamos construir pontes para melhorar os acessos às cachoeiras”, explicou Jhon Douglas, secretário de Empreendedorismo e Turismo.

O evento contou com a participação da secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Paola Daniel; do secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho; do secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel; do presidente do Iteracre, Alírio Wanderley; do presidente da Câmara Municipal de Mâncio Lima, vereador Renan Costa; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; dos deputados estaduais Luís Tchê, Luiz Gonzaga e Manoel Moraes; e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; entre outras autoridades.

O que eles disseram

“Parabenizo o governador por liberar nossas emendas parlamentares. Isso demonstra respeito com os 24 deputados estaduais e parte das minhas emendas eu destinei para melhorar a vida da população de Mâncio Lima”, Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa.

“O governo do Estado está de parabéns por todos os investimentos realizados aqui em Mâncio Lima e nas demais regiões do nosso estado. Isso demonstra compromisso com a nossa população”, Manoel Moraes, deputado estadual.

“Mâncio Lima está de parabéns pelos seus 45 anos e contem sempre comigo lá na Assembleia Legislativa para buscarmos as melhorias para a sua população”, Luís Tchê, deputado estadual.

“Os investimentos feitos em Mâncio Lima são a prova do compromisso do governo do Estado. Destaco a reforma e ampliação do Hospital Abel Pinheiro, que tem uma moderna estrutura e está ajudando a salvar muitas vidas”, Luiz Gonzaga, deputado estadual.

“Nasci em Mâncio Lima e tenho muito orgulho dessa terra. O governador Gladson Cameli fez muito pelo nosso estado e aqui não foi diferente. Temos um governo humano e que olha para todos”, Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul.