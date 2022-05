Grávida e com duas filhas, viúva de homem morto pelo cunhado quer irmão preso: “Ele fez isso porque é mau”

Maria Jociane teve o marido, Raimundo Nonato, de 43 anos, morto pelo próprio irmão, a facadas. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (23), na casa de Raimundo e Jociane. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu na noite desta terça-feira (24),no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A vítima havia acabado de chegar do trabalho quando o acusado, identificado como Joseano, foi lhe dar um abraço e acabou desferindo uma facada no peito de Raimundo. Joseano é irmão da esposa da vítima e fugiu do local logo após o crime e a polícia ainda não o encontrou, mas segue em diligências.

O delegado Alcino Júnior, responsável pelas investigações, acredita em crime premeditado. “A pessoa que se propõe a ir no local, segura um abraço, acredito que sim, estava com o crime premeditado, durante um momento sem qualquer discussão”, disse o delegado em entrevista à TV 5.

Maria Jociane está grávida e tem duas filhas. Ela foi à delegacia, prestou depoimento e pediu justiça. “Ele matou ele a traição e, por favor, quem ver ele por aí avise e o entregue para ele pagar o que fez”.

Ela explicou a motivação do crime. “Porque ele tinha arrombado nossa porta no Natal enquanto não estávamos em casa. O meu marido estava de cabeça baixa e não deu tempo nem se defender, ele fez isso porque ele é mau, fez isso de ruim que ele é”.