Grupo de Mulheres pede apoio de Gladson para montar plano emergencial de combate ao feminicídio

Um grupo com quase 30 pessoas que integram a Comissão Estadual de Direitos da Mulher deve se reunir na tarde desta segunda-feira (16) com o governador Gladson Cameli, na Casa Civil.

O objetivo é criar um plano emergencial para combater os crimes de feminicídio no Estado.

De acordo com os dados emitidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgados no último dia 8 de março de 2022 – data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher -, o Acre registrou maior taxa de feminicídio do país em um ano.

As comparações feitas pelo FBSP extraíram dados de 2019, 2020 e 2021. Foram 11 crimes nos dois primeiros anos, e 12 no último, respectivamente. A variação de 2020 para 2021 foi, portanto, de 9,1%.

Uma das representantes do grupo, a advogada Tatiana Martins, que também integra a Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), disse que é inadmissível o resultado das estatísticas.

“Como mulher, nos sentimos ameaçadas, com medo e inseguras. Não dá para tolerar isso. Precisamos de um plano emergencial que acabe com essa sangria”, afirmou. O encontro foi mediado pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos.