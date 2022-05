Helicóptero da FUNAI que caiu em Cruzeiro do Sul é localizado pelos Bombeiros

O helicóptero que estava a serviço da Funai e que caiu neste domingo (8) em Cruzeiro do Sul já foi localizado pelo Corpo de Bombeiros.

LEIA MAIS: Helicóptero com servidores da FUNAI cai em Cruzeiro do Sul e Segurança inicia buscas

De acordo com a assessoria da Secretária de Segurança Pública do Acre, a aeronave envolvida no acidente pertence a uma empresa privada que presta serviço à FUNAI.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do CIOPAER estão atuando na busca e salvamento. “Todos sobreviveram e estão bem. Piloto, mecânico e indígenas que estavam na aeronave. Já foram localizados pelos Bombeiros e no momento estão em deslocamento para Cruzeiro”, disse a assessoria.