Hulk, Léo Gamalho, Gabigol e Raphael Veiga têm as melhores médias de gol na Série A; veja top-10

Aos 36 anos, ele disputa a competição apenas pela terceira vez na carreira. Com 13 gols em 19 jogos e 0,68 de média, ele aparece como um “intruso” entre jogadores dos principais times do futebol brasileiro.

Um exemplo disso é o terceiro colocado (em gols e na média): Gabigol, do Flamengo . Em 2021, o atacante disputou a artilharia do país com Hulk e terminou a temporada com 34 gols. Neste ano, segue na briga com 15 em 23 partidas (0,65 de média).

A lista conta com outros jogadores especialistas em balançar as redes dos adversários, como Calleri, do São Paulo, Cano, do Fluminense, Erison, do Botafogo, e Rodriguinho, do Cuiabá.