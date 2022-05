Ieptec-AC promove Processo Seletivo para professor

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec de Dom Moacyr divulga a abertura de novo Processo Seletivo, o qual tem por objetivo contratar um Professor Tutor Horista para lecionar no curso de Recursos Humanos.

Haverá chances aos candidatos que se encontram nas condições específicas do edital.

Quando contratado, o profissional deverá exercer funções com remuneração no valor de R$ 30,00 por cada aula dada.

Para concorrer, é necessário ser brasileiro; possuir escolaridade exigida para o cargo; possuir CPF; possuir título de eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais, dentre outras condições.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar podem se inscrever presencialmente, no período de 2 a 4 de maio de 2022, comparecendo ao Centro de Educação Profissional e Tecnológico do Juruá – Ceflora, situado à rua Paraná, 865, Cruzeiro do Sul, no horário das 7h às 11h30 e das 14h às 17h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre.

Este Processo Seletivo terá a validade de um ano, contado a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

