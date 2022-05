Igreja Petencostal Restauração, no bairro Santa Inês, comemora um ano: “Um ministério de milagres”

Os moradores da região do Santa Inês estão em festa. A localidade comemora o primeiro ano da Igreja Pentecostal Restauração, que leva à região palavras de fé, esperança e a palavra de Deus. Uma festa foi dada na igreja, na última segunda-feira (2).

“Alegria e gratidão a Deus, um sonho realizado no meio de amigos, pessoas que são importantes para mim. Só Deus para realizar essa benção”, disse a pastora Eliana Vitalino.

Pregador da noite, o pastor Ismael Araújo, comemorou o sucesso do evento. “O aniversário foi uma benção. Essa igreja nasceu no coração de Deus há um ano, através de uma conversa entre eu e a pastora Eliana onde o Espírito Santo revelou uma necessidade de criar uma igreja com diferencial. A pastora Eliana é uma mulher tem o dom do amor, e o Senhor já tinha colocado esse desejo no seu coração, mas ela teve medo, mas nós oramos, guerreamos e o Espírito Santo trouxe a existência, começamo num templo pequeno e em poucos meses mudamos para um lugar maior e esse é um ministério de milagres, que não tinha condições de realizar a festividade, mas o senhor revelou ao coração de pessoas as necessidades. O nosso Deus é um Senhor de milagres. A pastora Eliana e sua família e esse ministério é também a minha família, somos uma família de adoradores. No céu não tem placa. No céu tem a glória Dele”, pontuou.

Veja vídeo da festividade: