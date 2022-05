Inscrições do Encceja 2022 começam no próximo dia 24 de maio

O edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) 2022 com as datas das próximas etapas da avaliação foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame afere as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram os estudos em séries da educação básica na idade regular e desejam obter os diplomas.

Conforme o calendário divulgado, as inscrições começam no próximo dia 24 e seguem abertas até o dia 4 de junho. No mesmo período, quem precisar poderá também fazer a solicitação dos atendimentos especializados. Os locais de aplicação Encceja 2022 serão disponibilizados no sistema do exame e no portal do Inep.

Para participar, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos para obter o diploma do ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos no caso do ensino médio . A aplicação da prova para ambas as etapas de ensino deverá ocorrer 28 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal.

Na edição deste ano, não haverá necessidade de justificativa de ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.

De acordo com o Inep, a medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de covid-19 que envolveu a realização da última edição. Apesar disso, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência.