Instituto Dom Moacyr abre editais com vagas para bolsistas com salários de até R$ 3 mil

O Instituto de Educação Profissional e Tecnologia-Iepetec/Dom Moacyr, publicou um edital no Diário Oficial desta sexta-feira (27), de dois processos seletivos para mediador de aprendizagem mensalista

Os selecionados ganharão uma bolsa de R$ 2,500 ou R$ 3 mil para atuar no programa Pronatec Novos Caminhos.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente de forma presencial, nos dias 27, 30, e 31 de maio de 2022, na sede da Unidade Central do IEPTEC/Dom Moacyr, rua Riachuelo n°138 bairro José Augusto no horário das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30, excepcionalmente na sexta-feira dia 27, atendimento das 07:00 às 12:00horas.

Os editais completos estão disponíveis a partir da página 67 no Diário Oficial.