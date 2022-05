Jesus Sérgio apoia luta pela saúde de funcionários da extinta Sucam

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta terça-feira (31), um requerimento solicitando a criação de uma Comissão Especial para deliberar sobre a PEC 101/2019, que concede plano de saúde para os funcionários da extinta SUCAM, que trabalhavam manuseando o inseticida DicloroDifenilTricloroetano (DDT). Esse inseticida causou diversos danos à saúde destes trabalhadores.

O requerimento do deputado é para atender ao pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Acre (SINDSEP-AC), que enviou ao parlamentar um ofício pedindo apoio à PEC 101/19.

“Essa é uma luta antiga destes trabalhadores e que conta com o apoio do nosso mandato para corrigir essa injustiça. São funcionários que tiveram sua saúde afetada no trabalho e que precisam de um plano de saúde para se tratar”, afirmou Jesus Sérgio.