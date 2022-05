Jorge Viana relembra construção da Biblioteca da Floresta, feita durante seu governo: “Patrimônio amado pelo povo”

Incêndio

A Biblioteca da Floresta, um dos equipamentos públicos de cultura e educação mais importantes do estado, passou por maus bocados no último fim de semana. Um princípio de incêndio na noite do sábado (14). O fogo foi controlado pelos bombeiros.

Nota oficial

Em nota oficial do Governo, emitida na manhã do domingo (15), o estado afirmou que nada do acervo foi perdido com o incidente. Na nota, assinada pelo presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro de Souza Gomes, o Governo afirma que “os danos, de ordem material, resumiram-se à sala de exposições e ao entorno da sala, onde o incidente se iniciou, não afetando os acervos existentes na Biblioteca”.

JV

Construída durante o governo de Jorge Viana (PT), a Biblioteca é dona de um dos maiores acervos do mundo sobre a Amazônia. Dois dias após o princípio de incêndio, JV tratou de ir até a frente do prédio para gravar um vídeo e postar nas redes sociais. O conteúdo é recheado de críticas ao governador Gladson Cameli (PP).

Relato

“A Biblioteca é um patrimônio valorizado e amado pelo povo da cidade, pela juventude, por tanta gente que aproveitou a oferta de educação, arte e lazer nos bons dias em que aquele espaço brilhava com as luzes da cultura. Em meu governo, quando idealizei e construí aquele espaço, sonhei com um futuro muito diferente do que temos hoje (…) É por isso que estou decidido a buscar um mandato para ajudar a mudar essa situação. A luta será longa e difícil, mas venceremos”, escreveu o ex-senador.

Parabéns

Hoje, 16 de maio, é aniversário da advogada Marihá Viana, filha do ex-governador Tião Viana. Nas redes sociais, Tião fez uma belíssima declaração de amor para a filha. Felicidades, Marihá.

PSD

O PSD de Petecão está se preparando para realizar o seu encontro estadual entre os dias 20 e 21 deste mês, uma sexta e um sábado. O encontro, que já está sendo tratado como um mega evento, promete.

Kassab

A presença mais aguardada é a do ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. A vinda de Kassab mostra um pouco do prestígio de Petecão no PSD. Com as pré-campanhas fervilhando, não é fácil fazer um presidente de partido sair dos grandes centros para visitar o Acre.

Programação

Para o dia 20 de maio, a programação conta com a chegada das caravanas do Juruá, Tarauacá/Envirá, Iaco, Alto e Baixo Acre em Rio Branco; reunião de alinhamento com os pré-candidatos a deputado federal e estadual pela sigla e a apresentação dos eixos e diagnósticos para a elaboração do plano de governo participativo. Já no dia 21, a programação segue com a reunião dos presidentes municipais do PSD, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da sigla. O ponto alto do encontro ocorre na Chácara Boi Cagão, a partir das 14h, com a presença de Gilberto Kassab. Por lá, ocorrerá a apresentação oficial da chapa majoritária: Petecão para o Governo e Vanda Milani para o Senado.

Terceira via

O site da CNN Brasil noticiou nesta segunda que a pesquisa contratada por PSDB, MDB e Cidadania para definir a escolha de um candidato único para a presidência foi concluída neste fim de semana. As informações foram coletadas no sábado (14) e no domingo (15) e duas mil entrevistas foram realizadas presencialmente em 23 estados. A divulgação do resultado está programada para quarta-feira (18).

Não quer ceder

O problema é que o acordo costurado lá atrás, dos partidos terem um único candidato, pode não ocorrer. Do lado do PSDB, João Doria diz que vem sofrendo uma tentativa de golpe e não está disposto a ceder. Já a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, diz que vai cumprir as regras do jogo.

Acre

Para o Acre, uma vitória de Simone Tebet causaria mais impacto, já que o MDB daqui monta uma chapa puro sangue para Governo e Senado. Com Tebet como candidata, o MDB teria uma chapa completa. Caso Doria vença, não influencia em quase nada pra bandas de cá. Não terá palanque em nenhuma candidatura ao Governo posta até agora.