Lançamento da 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC será dia 12 de maio

A 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tem data de lançamento confirmada para o próximo dia 12 de maio. O evento trará a palestra “A estrutura de uma notícia falsa e seu poder de convencimento”, ministrada pelo professor de direito constitucional da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Ulisses Melo. Em 2022, o prêmio terá como tema a “Cidadania transformada em notícia”.

Ulisses Melo é mestre e doutorando em ciência política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE, e pesquisa sobre a relação entre notícias falsas e comportamento político. A palestra será realizada em formato híbrido no auditório do MPAC e está prevista para as 14 horas. A programação também será transmitida pelo canal do MPAC no Youtube e as inscrições serão feitas no endereço eletrônico: eventos.mpac.mp.br.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC configura o reconhecimento da função social da mídia e sua importante ação como formadora de opinião e difusora de informações. Segundo o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, a 13ª edição trará uma programação diferenciada e visa fortalecer ainda mais, a relação que o Ministério Público tem com a imprensa, detentora do importante papel social de transformar cidadania em notícia.

Ao todo, quatro categorias estarão em disputa, distribuídas entre imagem, mídia audiovisual e mídia escrita, além dos destaques acadêmicos. Serão concedidos troféu e prêmio em dinheiro aos melhores trabalhos em cada categoria.

Uma comissão julgadora, composta de várias instituições e profissionais experientes do meio jornalístico apreciará as produções jornalísticas apresentadas. Os trabalhos vencedores serão anunciados durante cerimônia a ser realizada até o fim do ano. O regulamento e o formulário de inscrição no concurso estarão disponíveis a partir de 12 de maio no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC