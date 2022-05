Leis que dá porte de arma a atiradores desportivos e vigilantes no AC são inconstitucionais, diz MPF

Duas leis do Estado do Acre que autorizam porte de arma de fogo a atiradores desportivos e aos vigilantes de empresas de segurança privada podem ser declaradas inconstitucionais.

O motivo é a representação feita pelo Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) que pede a análise do procurador-geral da República, o que pode acarretar a inconstitucionalidade de leis junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a depender da análise feita pelo ministro Augusto Aras.

De acordo com os procuradores regionais dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias e Humberto de Aguiar Júnior, as leis invadiram competência privativa da União para legislar sobre toda e qualquer matéria relativa a material bélico e competência exclusiva para legislar sobre direito penal e processual.