Mais de 200 novos professores efetivos são convocados pela SEE; veja lista

A Secretaria de Estado de Educação do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (6), a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva do órgão, feito em 2019.

A autarquia convoca docentes para atuar em diversos municípios. A convocação de 201 novos professores efetivos que vão compor o quadro da rede pública estadual, havia sido autorizada em março.

CONFIRA A LISTA AQUI.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.