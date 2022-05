Marido ciumento usa cutelo para decapitar esposa e foge com a cabeça

Um homem de 27 anos usou um cutelo para decapitar a própria esposa após um ataque de ciúmes. De acordo com o jornal britânico The Mirror, depois do crime ele enfiou a cabeça da vítima dentro de um saco branco e fugiu em cima de uma motocicleta.

Phuong Ratha estava convencido de que Ly Srey Nouch, de 23 anos, estava saindo com alguém. Morador de Phnim Penh, no Camboja, o homem foi até a cozinha durante uma discussão, agarrou o cutelo e desferiu um golpe na garganta da esposa; na sequência, usou a faca para desfigurar o pescoço e decepá-la. O crime ocorreu na última sexta-feira (27/5). Na ocasião, o homem fugiu da cena com a cabeça de Ly dentro do saco. Ele a abandonou em um terreno baldio. O crime ocorreu na última sexta-feira (27/5). Na ocasião, o homem fugiu da cena com a cabeça de Ly dentro do saco. Ele a abandonou em um terreno baldio. Um vizinho deu falta do casal e, ao adentrar a casa, deparou-se com o corpo de Ly e a enorme quantidade de sangue que manchou o ladrilho branco da residência. Ele acionou a polícia, que localizou o suspeito na tarde de sábado (28). Às autoridades, Ratha confirmou que matou a mulher por estar com ciúmes. “Não bati nela antes, só usei uma faca pra cortar a garganta dela”, disse. Vizinhos relataram à polícia que o suspeito era “violento e abusivo”. Ele e Ly têm um filho de 1 ano.