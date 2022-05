‘Menino dos olhos do PSD’: campanha de Petecão será a segunda mais beneficiada pela sigla no Brasil

A campanha do pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão, será uma das duas mais beneficiadas em distribuição de recurso pela direção nacional do Partido Social Democrático (PSD).

A informação foi dada pelo chefe nacional da sigla, Gilberto Kassab, em entrevista concedida ao jornalista da Veja, Robson Bonin.

A outra campanha estadual beneficiada será a de Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais.

Kassab justifica a priorização com a ideia de que “os demais projetos eleitorais da sigla, ou já têm recursos ou não têm futuro”.

Petecão é um dos fundadores do partido no Brasil.