Menos de 30% da população-alvo no AC recebem dose de reforço contra covid, diz VEJA

Um balanço realizado ainda nesta semana pelo Ministério da Saúde e o site Coronavírus Brasil mostra que o Acre ainda tem uma das piores coberturas vacinais do país contra a Covid-19.

A dose de reforço, indicada para a população adulta, tem registrado baixa procura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Estado. Até o momento, 25,2% da população-alvo receberam a dosagem extra.

A realidade do Acre ainda é melhor que a de Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima.

No Brasil, 435.451.487 doses dos imunizantes disponíveis foram aplicadas. Desse total, o boletim epidemiológico informa que 177.904.202 cidadãos estão vacinados com a primeira dose, 159.987.885, com a segunda e 5.251.423, com a dose única da Janssen.

Os estados que possuem o maior porcentual com o ciclo vacinal completo, com duas doses, são: São Paulo (85,4%), Minas Gerais (76,7%), Rio de Janeiro (82,4%), Bahia (69,8%) e Paraná (79,1%). Tocantins (60,3%), Acre (58,5%), Roraima (53,1%) e Amapá (51%) apresentam o menor índice de habitantes vacinados com duas doses.