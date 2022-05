O Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, estará em Rio Branco nesta quarta-feira (1).

Na agenda do ministro está a revitalização de um núcleo para apoio à pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA.

O evento acontecerá no Prédio do Núcleo do INPA-AC, localizado na Estrada Dias Martins, 3868, Bairro Chácara Ipê, em Rio Branco, Acre, localizado nas dependências do Parque Zoobotânico da UFAC.