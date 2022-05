Motociclista tem perna decepada e morre em colisão frontal em Rio Branco – AC

Nesse domingo (22), o motociclista Raimundo da Silva Nascimento, de 43 anos, teve uma das pernas decepada, falecendo após colisão frontal com uma outra motocicleta. O acidente aconteceu no km 2 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), as motocicletas trafegavam em sentidos opostos quando colidiram de frente.

O motociclista foi arremessado para uma área de mata às margens da rodovia e teve a perna esquerda decepada, morrendo no local antes mesmo de receber socorro do Serviço de Antedimento Móvel de Urgência (Samu).

O outro motociclista, de 68 anos, fraturou uma das pernas e teve traumatismo craniano, sendo levado em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.